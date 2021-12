Les Cazalet à la saison des éclaircies

Lorsqu'on la lit au fil des parutions, la saga est promesse de retrouvailles. On se réjouit donc d'aborder ce Nouveau départ, chronique de la vie du clan Cazalet de 1945 à 1947 signée Elizabeth Jane Howard, quatrième volet d'une série captivante. En s'achevant en mai 1945, le précédent volume, Confusion, laissait espérer que la fin de la guerre serait synonyme de délivrance et permettrait d'envisager de nouvelles perspectives. Dans un premier temps, il n'en est rien. Londres est en ruine, la nourriture manque, des tickets sont nécessaires pour se procurer des coupons de tissus. À la suite des parents Cazalet, tous se résolvent à quitter le Sussex et la propriété d'Home Place qui avait protégé la famille pendant les bombardements, pour revenir à Londres. Chez leurs...

