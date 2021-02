Libre Eco week-end | Le dossier

Ces nomades numériques sont souvent indépendants, jeunes et actifs dans des secteurs où une présence physique au bureau n’est plus nécessaire. Mais loin du cliché du geek routard, on retrouve aussi de plus en plus d’employés, voire des familles entières, qui ont décidé de fuir le rythme "métro-boulot-dodo" en télétravaillant depuis l’étranger. Un choix qui se fait avec l’accord de leur patron, même si cela reste rare en Belgique. Quoi qu’il en soit, le phénomène a été fortement accentué par la crise du Covid-19.