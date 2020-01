Entreprises & Start-up "Le pouvoir peut rendre fou. Tout est là pour faire disjoncter les élites" Jessica Flament

Après avoir occupé des postes de direction et de conseil en stratégie, Erwan Deveze est aujourd’hui consultant en neuromanagement. Déjà auteur de plusieurs livres, il a récemment sorti un nouvel ouvrage “Le pouvoir rend-il fou?” dans lequel il décrypte les relations complexes entre cerveau et pouvoir. Loin de vouloir accabler ou excuser les élites, il s’attache à expliquer les phénomènes fascinants qui entrent en jeu pendant la conquête, l’exercice et la perte du pouvoir. Il espère ainsi engendrer une prise de conscience des dérives possibles et un changement dans la manière de manager. Erwan Deveze est notre Invité du samedi.