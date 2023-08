Décès d'Evguéni Prigojine: des témoins du crash s'expriment, le doute grandit (DIRECT)

Beaucoup avaient d’ailleurs prédit la mort à venir de Prigojine après sa tentative de rébellion. “Une tasse de thé chaud au polonium l’attend”, avait estimé Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense (IRSD), à La Libre.

Certains pays n’ont donc pas hésité à la suite de ce crash à faire part de leurs doutes quant au fait que Prigojine soit réellement décédé dans un “accident d’avion”. A raison ? Suivez en direct toutes les dernières informations ci-dessous.

9h39: Des témoins feraient part de deux explosions

Selon des informations de la BBC, des témoins du crash rapporteraient avoir entendu deux explosions au moment du crash. "J'ai vu un certain nombre de vidéos dans lesquelles des témoins expliquent avoir entendu deux explosions, concluant que l'avion avait été abattu". Le média rapporte toutefois qu'il s'agit là d'informations qui n'ont pas encore pu être confirmées à l'heure actuelle.

9h35 : L’Ukraine estime qu’il s’agit d’un “signal de Poutine”

Un conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a sous-entendu que M. Prigojine a pu être éliminé par le Kremlin.

”L’élimination spectaculaire de Prigojine et du commandement de Wagner deux mois après (leur) tentative de coup d’Etat est un signal de Poutine aux élites russes avant les élections de 2024”, a-t-il écrit sur X (ex Twitter), estimant que “Poutine ne pardonne à personne”.

9h26 : Paris évoque “des doutes raisonnables” sur “les conditions” du crash aérien

Le porte-parole du gouvernement français Olivier Véran a estimé jeudi que des “doutes raisonnables” existaient sur “les conditions” du crash aérien dans lequel le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine, à l’origine d’une rébellion en juin en Russie, est présumé mort. Alors que le président américain Joe Biden a estimé mercredi que “peu de choses se passent en Russie sans que Poutine n’y soit pour quelque chose”, M. Véran, interrogé sur France 2, a abondé : “c’est par principe une vérité qu’on peut établir”.

”On ne connaît pas encore les conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu. On peut avoir des doutes raisonnables”, a fait valoir le porte-parole du gouvernement, sans explicitement évoquer la marque du Kremlin sur cet accident qui aurait coûté la vie à Evguéni Prigojine, son adjoint et huit autres passagers au nord-ouest de Moscou.

9h23 : “Nous n’avons pas de mots”

Tôt jeudi, près de Kujenkino, des policiers bouclaient l’entrée de la zone du crash, tandis que des personnes se recueillaient à Saint-Pétersbourg devant le siège de Wagner, déposant des écussons du groupe paramilitaire, des fleurs rouges et des bougies, selon des photographes de l’AFP.

”Nous n’avons pas de mots”, a déclaré à l’AFP devant le mémorial improvisé un homme masqué apparemment membre de Wagner, portant une casquette et un sweat-shirt avec le logo de l’organisation et appelant à soutenir “Evguéni Viktorovitch (Prigojine) et tous nos commandants”.

9h07 : Le mystère reste entier quant aux conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu.

Alors que la présence d’Evguéni Prigojine dans l’avion qui s’est écrasé ce mercredi ne faisant aucun survivant semble se confirmer, le mystère plane toujours quant aux conditions dans lesquelles ce crash a eu lieu. La France comme les Etats-Unis ont fait part de leurs doutes quant au fait qu’il s’agissait réellement d’un accident.

8h58 : “Un meurtrier qui ne manquera à personnes”, affirme Svetlana Tikhanovskaïa

La meneuse de l’opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a espéré sur X que “sa mort (puisse) démanteler la présence de Wagner au Bélarus”, un pays allié de Moscou, qualifiant Prigojine de “meurtrier” qui “ne manquera à personne”.