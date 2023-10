”Harry a pris les choses en main”

Prié d’évacuer Frogmore Cottage plus tôt cette année, le duc de Sussex aurait activé le mode “recherche d’appartement” à Londres, lit-on dans OK ! Magazine. Une information relayée par le Mirror. Le prince Harry aurait pris les devants et ce revirement de situation pour le moins surprenant générerait quelques petites tensions avec Meghan Markle. “Le couple est en désaccord sur cette question, mais ils vont bientôt commencer à chercher leur propre demeure près de Londres, et c’est vraiment Harry qui a pris les choses en main”, a assuré une source dans la presse britannique.

Le prince Harry ne souhaiterait pas impliquer son père, le roi Charles III, et Buckingham Palace à ce stade. “Ils ne demanderont pas une propriété sur le domaine royal en raison des problèmes survenus avec Frogmore Cottage. Utiliser de temps en temps un petit appartement au palais de Kensington n’est pas exclu, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. S’il s’agit bel et bien d’une maison au Royaume-Uni, ils l’achèteront eux-mêmes”, a-t-on ajouté. Le prince souhaiterait avant tout que ses enfants, Archie et Lilibet, grandissent également sur ses terres natales.