"Close" en lice aux oscars, où "Everything Everywhere, All at Once" mérite son titre

Ironie du sort, le Grand Prix du Festival de Cannes croise dans sa catégorie Eo du Polonais Jerzy Skolimowski, Prix du Jury. Ils sont en lice avec Argentina, 1985 de Santiago Mitre (une production Prime Video), The Quiet Girl de l'Irlandais Colm Bairéad et All Quiet on the Western Front de l'Allemand Edward Berger.

Grand Prix du jury à Cannes en 2022, "Close" est le deuxième long métrage de Lukas Dhont, avec Eden Dambrine, Gustav de Waele, Émilie Dequenne et Léa Drucker. ©Kris Dewitte

La grande surprise

Production Netflix, All Quiet on the Western Front est la grande surprise des nominations des 95es Academy Awards (le nom officiel des oscars). Il accumule pas moins de neuf nominations avec la performance, toujours rare, du doublé dans les catégories Meilleur film étranger et Meilleur film – comme Parasite de Bong Joon Ho, même si selon nous, le second est autrement remarquable.

"All Quiet on the Western Front", production Netflix allemande est la surprise des nominations des 95es Oscars... ©Netflix

L’autre film à avoir fait le plein de nominations est le déjà culte Everything Everywhere, All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui rafle une nomination dans toutes les catégories majeures (pour onze au total), dont Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleure actrice (Michelle Yeoh), Meilleures actrices dans un second rôle (Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu), Meilleur acteur dans un second rôle (Ke Huy Qua, qui est apparu enfant dans Indiana Jones et le Temple Maudit de Steven Spielberg il y a près de quarante ans).

Le troisième grand gagnant des nominations est The Banshees of Inisherin avec une belle poignée de nominations méritées pour Martin McDonagh (Meilleure réalisation), Colin Farrell (Meilleur acteur) et Brendan Gleeson (Meilleur second rôle masculin), complétées de celles du Meilleur film, du scénario original, du montage et de la musique.

Le trouble-fête pourrait être – qui d’autre ? – Ruben Östlund avec son déjà palmé d’or Triangle of Sadness, placé utilement dans les catégories Meilleur film et Meilleure réalisation (plus un ticket pour le scénario original).

Brendan Gleeson et Colin Farrell sont tous les deux nommés pour leur prestation dans "The Banshees of Inishirin". ©Fox

Déception pour "Top Gun" et "Avatar"

Certains observateurs s’attendaient à une percée des films grand public et blockbusters, dans l’espoir de doper des audiences télévisées en berne pour la cérémonie des oscars. Il n’en est rien. Outre des nominations techniques (dont les effets spéciaux), Avatar : la voie de l’eau se contente, dans les catégories principales, d’une nomination parmi les dix candidats à l’oscar du meilleur film. James Cameron voit lui échapper celle de la Meilleure réalisation. Frustration similaire pour l’équipe de Top Gun : Maverick, l’autre grand succès public de 2022. The Batman ramasse quelques miettes techniques.

The Fabelmans de Steven Spielberg fait un peu mieux, avec des nominations aux oscars du Meilleur film, de la Meilleure réalisation, du Meilleur scénario original et de la Meilleure actrice pour Michelle Williams.

Cette dernière affronte une solide concurrence face à Cate Blanchett (Tár), favorite pour une troisième statuette. Encore qu’aux oscars, il faut toujours se méfier de la prime au biopic (Ana de Armas dans Blonde) ou de la jeune outsider dans le film indé fauché de l’année (Andrea Riseborough dans To Leslie).

Avec Steven Spielberg, Martin McDonagh, Ruben Östlund et les Daniels, Todd Field (Tár) complète les cinq nominations pour l’oscar de la Meilleure réalisation. Fait notable : après deux années où l’Académie a couronné des réalisatrices (Jane Campion et Chloe Zhao), aucune femme n’est retenue dans la catégorie. Tout au plus retrouve-t-on parmi les dix films en lice pour l’oscar majeur Women Talking de Sarah Polley.

La 95e cérémonie des oscars se tiendra le 12 mars.