Pourquoi il ne faut surtout pas laisser refroidir le riz à température ambiante : le syndrome du riz cantonais en question

Qu'est-ce que le Bacillus Cereus, à l'origine du "syndrome du riz cantonais" ?

Le Bacillus Cereus est un agent pathogène. On le trouve généralement dans l’environnement, principalement dans le sol. Il est donc naturellement présent dans les produits d’origine végétale (souches de type B) ou dans les produits laitiers (souches de type A). Or, les souches de type B sont des contaminants naturels des rizières. Le riz est donc presque toujours contaminé par le Bacillus cereus.

Pourquoi la conservation du riz peut-il le rendre toxique ?

Lorsque le riz est cuit puis laissé trop longtemps à température ambiante, les Bacillus cereus peuvent se multiplier rapidement et, après à peine deux petites heures, des toxines sont produites. Deux types de toxines sont produites par la bactérie : des toxines émétiques (qui provoquent des vomissements) préformées dans les aliments et des toxines diarrhéiques (à l'origine des diarrhées un peu plus tardives). Or, elles ne seront plus détruites par la cuisson. Et comme souvent avec ce type de pathogènes, il n’est pas possible de détecter cette contamination par le goût ou l’odeur de l’aliment. Lorsqu'on les consomme, on peut être victime du "syndrome du riz cantonais" ou "syndrome du riz frit".

Quels sont les symptôme du syndrome du riz frit ?

Le riz devenu toxique peut entraîner une intoxication alimentaire qui se caractérise par des vomissements et/ou par des diarrhées 1 à 5 heures après consommation. Les symptômes disparaissent généralement après 12 à 24 heures. Dans certains rares cas, l'issue peut être fatale.

Conseils pour conserver et refroidir son riz cuit

Quelques conseils : préparer de petites quantités de riz, pâtes ou plats en sauce, pour ne pas avoir de restes. Si vous en avez refroidissez-les rapidement à une température inférieure à 10°C en plaçant le riz dans de petits contenants que vous mettrez dans le frigo à moitié recouverts du couvercle. Une fois les aliments bien refroidis, vous pourrez couvrir hermétiquement le tout.

Combien de temps garder du riz cuit ?

Après l'avoir refroidi correctement, afin d'éviter tout danger, consommez-le dans les 24h. Si vous souhaitez faire réchauffer le riz, ne le faites pas plus d'une fois et réchauffez à température élevée : le cœur du plat doit avoir atteint au moins les 74°.