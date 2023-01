Aby, 5 ans, l'attend avec impatience, son massage magique avant la séance de chimiothérapie

Car avant de se soumettre à sa séance de chimiothérapie, s’il y a bien une chose à laquelle la blondinette à lunettes aspire plus que tout – et comment ne pas la comprendre – c’est à ce précieux moment de bien-être offert dans le cadre des Massages magiques. Développée en 2019 par une équipe de médecins et infirmières en France grâce à la Fondation La Roche-Posay, cette belle initiative débarque à présent avec bonheur en Belgique : dans un premier temps aux Cliniques universitaires Saint-Luc et à l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola (HUDERF), mais aussi bientôt au CHU de Liège ainsi que dans des hôpitaux du nord du pays.

“Aby est une remuante, nous glisse à l’oreille Catherine Bauraind, après la courte mais tendre étreinte avec sa petite patiente. Cela dit, elle adore les massages”. Ce que confirme la maman, Stéphanie, médecin oncopédiatrique, lorsque l’infirmière lui demande ce qu’elle attend de cet atelier de massage : “ça doit la détendre, la relaxer, la calmer un peu… parce que Aby est une petite pile électrique”. Vraiment ?

Atelier de massage pour la maman et sa fille Aby, avant la séance de chimiothérapie. ©JC Guillaume

Un magnifique outil

Un léger moment de gêne vite passé en présence de ces inconnus venus assister à la séance pour les besoins du reportage et la gamine se prend au jeu. Disposée sur une petite table, la boîte des Massages magiques sera le magnifique outil au centre de l’atelier. Au stylisme joliment coloré, les cartes montrent au recto un petit lapin arrosant des carottes, jouant sur un trampoline ou à la balançoire, mais aussi un chat, un ourson, une plume, un panda, un moulin… Au verso, des photos avec le descriptif des manœuvres de massage ou alors une histoire qui devra se transformer en autant de gestes, doux, variés, lents ou plus rapides. De l’effleurage plus précisément.

Sur invitation de Catherine, Aby choisit parmi d’autres la carte de l’escargot, un souriant gastéropode rose et orange sous lequel on peut voir trois pictogrammes représentant un visage, des mains et un pied. Ce sont les trois zones qui, au choix, pourront être massées selon les manœuvres clairement indiquées : “Prenez la main de l’enfant dans la vôtre, paume vers le ciel. Avec le pouce de votre seconde main, dessinez des cercles de plus en plus grands au milieu de la paume de sa main comme si vous dessiniez la coquille d’un escargot”. Assise derrière la maman, l’infirmière, met le texte en pratique sur son dos, y dessinant des cercles avec les mains, sous les yeux attentifs d’Aby, qui lui lance aussitôt : “Tu vas devoir m’apprendre”.

Un jeu plus tard, massée par Catherine, Stéphanie devient à son tour masseuse pour sa fille qui rit de plus belle quand, sur son dos, maman fait sauter au trampoline le lapin aux grandes oreilles.

Massée par Catherine, la massothérapeute, Stéphanie, la maman, devient à son tour masseuse pour Aby, sa fille atteinte d'un cancer. ©JC Guillaume

Les bienfaits des massages

Ludique à première vue, cet atelier de massage recèle pourtant des bienfaits à de nombreux égards. “Au départ, il y a la peur de toucher, de faire mal. Donc, on ne touche plus, explique la massothérapeute. L’outil de support permet de recréer le lien parent/enfant. Rien que toucher la peau entraîne des effets, et notamment la libération d’ocytocine (NdlR : appelée l’hormone de l’amour, de la confiance, du lien, de l’attachement). Toucher et être touché : cette hormone agit dans les deux sens. Il y a donc des effets physiologiques reconnus. On touche aussi toutes les cellules sensitives qui vont libérer des endorphines, en l’occurrence les hormones du bonheur. Cela diminue le stress et l’anxiété. Cela apporte au corps de la relaxation. Quand on touche le corps dans sa globalité, on le reglobalise. Ce n’est plus que seulement une maladie. Le corps est alors capable de recevoir mieux les soins, de mieux supporter les traitements. Il a aussi été prouvé que cela diminue le cortisol, qui est l’hormone du stress physique et/ou émotionnel.”

En oncologie, on fait non pas un massage profond, mais bien un massage par effleurage. “On fait un massage léger mais plein, insiste Catherine Bauraind. Ce qui est important, c’est la présence. Juste en dessous de la peau, il y a les nocicepteurs, qui sont les récepteurs de la douleur. En effleurant la peau, on va diminuer la douleur, ce qui est un aspect hyper important dans le traitement des cancers.”

Et puis, il y a aussi toute la dimension émotionnelle. “On redonne une image positive, ce qui augmente la qualité de vie”, conclut la masseuse magique d’Aby, à présent parée pour la séance de chimiothérapie.

“Le massage est aussi une petite bulle de ressourcement pour les parents”

Infirmière de formation, Catherine Bauraind s’est réorientée vers le massage en 2005. “Avant, on disait toujours que l’on ne pouvait pas toucher les personnes malades, et notamment celles qui ont le cancer, se souvient-elle. Mais après plusieurs formations au Québec, pays très avancé dans ce domaine, j’ai appris quels étaient les gestes sécurisés et adaptés en onco-massages”.

Depuis lors, l’infirmière dispense ses massages dans plusieurs hôpitaux du pays. “Vu qu’il n’existe pas pour les enfants de soins palliatifs à l’hôpital comme il y en a pour les adultes, j’ai voulu accompagner ces petits à leur domicile pour leur fin de vie”. Pour répondre aux besoins, Catherine Bauraind s’entoure alors d’une équipe de massothérapeutes qu’elle forme à son expertise.

Un fabuleux outil

Puis un jour, “j’ai découvert sur Internet ce fabuleux outil de support, les Massages magiques, développé par la Fondation La Roche-Posay, qui s’est associée pour ce projet à Childhood Cancer International. Il vise à améliorer la qualité de vie des enfants atteints de cancer et des familles, en les accompagnant sur le chemin de la maladie.” Élaboré en collaboration avec des oncopédiatres, psychologues, pédopsychiatres, psychomotriciennes…, ce programme validé reprend tous les bienfaits du massage ainsi que les précautions à prendre en oncopédiatrie. Parmi les contre-indications, on peut citer toutes les zones tumorales, celle du cathéter central, la chirurgie ou les cicatrices récentes... Il faut aussi éviter de masser en cas de fièvre.

Un précieux outil, la boîte Massages magiques de la Fondation La Roche-Posay. ©JC Guillaume

L’enfant malade n’est pas le seul à être massé dans ce cadre. Quand le cancer s’invite, “c’est toute la famille qui est touchée : l’enfant, les parents, la fratrie, les grands-parents, souligne Catherine Bauraind. C’est la raison pour laquelle, depuis toujours, j’ai intégré le massage des parents, dans le massage assis. Si, au départ, je masse l’enfant malade, il y a toujours un moment où je masse aussi le parent. Pourquoi ? Parce que, quand un enfant devient malade, les parents deviennent aussi soignants et aidants proches. Ils ont beaucoup de culpabilité, ils s’oublient, la famille éclate parce que l’on donne beaucoup d’attention à l’enfant malade et moins, voire plus du tout aux frères et sœurs. D’où l’importance de cette petite bulle de ressourcement pour les parents et la fratrie. En plus, l’enfant voit que l’on s’occupe aussi du parent et de la fratrie ; c’est essentiel.”

Organisés une fois par mois aux Cliniques Saint-Luc, ces ateliers des Massages magiques sont donc destinés aux enfants, aux parents, à la fratrie, parfois aux grands-parents, mais aussi au personnel soignant.

En plus de la boîte de jeu, des vidéos sont accessibles en ligne sur www.childhood-cancer-support.com