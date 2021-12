Respect des mesures du dernier Codeco: le Centre de Crise lance un rappel à l'ordre aux gouverneurs et à Rudi Vervoort

Cela vaut également pour les mesures concernant le secteur culturel. C'est ce qu'explique la porte-parole de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Les policiers sur le terrain et les autorités locales sont les mieux placés pour évaluer où et quand l'intervention de la police est nécessaire, ajoute-t-elle.

La fermeture des cinémas et des théâtres à partir de ce dimanche, en particulier, a suscité de nombreuses réactions indignées, et pas seulement dans le secteur de la culture et de l'événementiel. Un certain nombre de cinémas et de théâtres bruxellois et wallons ont déjà ignoré l'obligation de fermer le dimanche, tandis que plusieurs bourgmestres ont annoncé qu'ils ne demanderaient pas à la police de surveiller l'interdiction. Et la police de la zone Bruxelles-Ixelles a quant à elle déclaré qu'elle n'avait pas le temps de s'occuper de cela à cause de la manifestation du secteur culturel au Mont des Arts ce dimanche.