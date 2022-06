"On assiste à quelque chose d'assez préoccupant actuellement au sein du gouvernement De Croo"

Le MR tacle Catherine Moureaux au sujet des fusillades à Molenbeek: "La culture du communautarisme, de l'angélisme et de la lâcheté doit cesser"

"A Anvers, on réagit, à Molenbeek, on subit. L'humanité ne permet pas d'arrêter des balles. La culture du communautarisme, de l'angélisme et la lâcheté doit cesser dans cette commune", s'exclame Georges-Louis Bouchez qui veut réactiver un plan similaire au plan canal au fédéral. "Nous allons également demander la mise sous tutelle de la police administrative de Molenbeek à Rudi Vervoort", ajoute David Leisterh.